В Москве началась прямая линия с Владимиром Путиным

В Москве началась прямая линия президента России Владимира Путина. Ранее стало известно, что общение главы государства с гражданами состоится в среду, 30 июня, в 12:00 по московскому времени.

В этом году каждому россиянину будет представлена возможность задать свой вопрос президенту через мобильное приложение «Москва – Путину».

Прямая линия пройдет в необычном формате. Вместе с Путиным в ходе прямой линии в этом зале все время будут присутствовать только два ведущих и автоматизированная камера.

Кроме того, всех присутствующих на мероприятии попросили носить маски и перчатки, а чтобы получить заветный допуск, необходимо было заранее несколько раз сдать ПЦР-тест.

К слову, ранее также стало известно, что на прямую линию от граждан поступило уже более миллиона вопросов. Наибольшая часть касается пандемии коронавируса, в частности возникших вследствие нее проблем с работой и финансами у граждан.

Во вторник, 29 июня, глава государства провел совещание с руководством своей администрации, некоторыми заместителями председателя правительства, а также министром финансов.