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Путин сравнил с применением оружия массового поражения отношение к русским на Украине

Виктория Ивашечкина
12:41 30.06.2021
При этом президент РФ рассказал, что считает русский и украинский народы единым целым.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сравнил с применением оружия массового поражения отношение к русским на Украине.

При этом глава государства подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Путин провел параллели с мордвой, где несколько групп говорят на разных языках, но все равно считают себя единым народом.

«Сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России. То, что в украинском законопроекте русские не указаны как коренной народ - уму непостижимо», - подчеркнул президент России.

По словам Владимира Путина, результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции.

Ранее президент РФ в своей статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit рассказал, что привело к украинской трагедии в 2014 году.

Глава государства отметил, что многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с Западом, либо с Россией.

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