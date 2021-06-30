Путин сравнил с применением оружия массового поражения отношение к русским на Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сравнил с применением оружия массового поражения отношение к русским на Украине.

При этом глава государства подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Путин провел параллели с мордвой, где несколько групп говорят на разных языках, но все равно считают себя единым народом.

«Сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России. То, что в украинском законопроекте русские не указаны как коренной народ - уму непостижимо», - подчеркнул президент России.

По словам Владимира Путина, результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции.

Ранее президент РФ в своей статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit рассказал, что привело к украинской трагедии в 2014 году.

Глава государства отметил, что многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с Западом, либо с Россией.