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Путин рассказал, что вакцинировался от коронавируса «Спутником V»

Светлана Иванова
12:21 30.06.2021
Глава РФ вакцинировался в начале февраля 2021 года, и тогда существовал выбор между «Спутником V» и «ЭпиВакКороной», поэтому, по словам президента, он выбрал для себя ту, которая обеспечивает максимально долгий срок защиты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: sputnikvaccine.com
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Российский президент Владимир Путин рассказал, что вакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник V». Соответствующее заявление глава России сделал в ходе прямой линии. По словам лидера страны, все российские вакцины являются хорошими и современными, но он выбрал для себя ту, которая обеспечивает максимально долгий срок защиты.

«Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял решение привиться "Спутником V". Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий», - уточнил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что его просили не озвучивать название вакцины, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимущество одной вакцины перед другой.

«Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой», - отметил президент.

Он добавил, что вакцинировался в начале февраля 2021 года, и тогда существовал выбор между «Спутником V» и «ЭпиВакКороной». При этом преимущества у последней тоже есть в виде отсутствия каких-либо побочных явлений, в том числе подъема температуры, подчеркнул глава государства.

Также Путин подчеркнул, что перенес вакцинацию легко.

«После первого укола вообще ничего не чувствовал, часа через четыре в месте укола небольшая чувствительность появилась, после второго, я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи измерил температуру, температура была 37,2. Лег спать, проснулся, 36,6. Все, и через дней 20 взяли кровь, посмотрели результаты: высокий уровень защиты. И вам рекомендую», - указал глава государства.

Он добавил, что его дочь также вакцинировалась «Спутником V», в целом все прошло хорошо, только наблюдалась температура 37,5, резюмировал президент.

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