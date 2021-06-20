В Кремле ответили на вопрос о деталях предстоящей «Прямой линии» Путина

В Кремле в данный момент не раскрывают подробностей проведения «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина с россиянами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все сообщим своевременно», - заявил представитель Кремля РИА Новости.

Ранее стало известно, что традиционное общение президента с согражданами пройдет в среду, 30 июня, в 12:00 по московскому времени. Путин в свободном режиме даст ответы на вопросы, интересующие граждан страны.

Тогда уточнялось, что каждому россиянину будет представлена возможность задать свой вопрос главе государства через мобильное приложение «Москва – Путину».