Главы МИД РФ и Турции обсудят совместное производство «Спутник V»

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят вопрос организации совместного производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на переговорах в Анталье 30 июня.

«Предусматривается обсуждение вопросов обеспечения безопасности жизни и здоровья находящихся в Турции граждан России с учетом полноценного возобновления двустороннего пассажирского авиасообщения с 22 июня 2021 года», - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Официальная Москва возобновила прерванное ранее авиасообщение с Турцией с 22 июня. Путешественникам рекомендовали перед поездкой в отпуск пройти вакцинацию хотя бы одним компонентом вакцины.

Российский лекарственный препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи при участии Минобороны РФ. В ходе испытаний вакцина показала высокую эффективность и безопасность.