В Кремле назвали провокацией действия британского эсминца Defender в Черном море

Заход британского эсминца Defender в территориальные воды Российской Федерации является провокацией. Такого мнения придерживается пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Понимаем. Это провокация, спланированная и сознательная», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

По данным министерства обороны РФ, в 11:52 Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент. Силами Черноморского флота, корабль был выдворен в нейтральные воды.

Сначала с борта пограничного корабля был открыт предупредительный огонь, а после самолет Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу британского корабля, и только после этого Defender резко изменил курс и направился в международные воды.