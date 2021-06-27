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Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма

Алексей Курильченко
20:43 27.06.2021
Командир авиационного звена морской авиации рассказал о том, как осуществил предупредительное бомбометание, чтобы изменить курс эсминца Defender.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Командир авиационного звена штурмового полка морской авиации Илья рассказал в беседе с корреспондентом «Звезды», как проходил процесс предупредительного бомбометания в отношении британского эсминец Defender, который нарушил морские границы РФ 23 июня.

«После того, как данный корабль продолжал движение в водах Российской Федерации, получили задачу осуществить бомбометание с целью вынудить корабль изменить курс от границ Российской Федерации. Осуществили бомбометание спереди корабля. Затем на повторном заходе убедились, что корабль изменил курс», - рассказал Илья.

Летчик отметил, что бомбометание велось исключительно на безопасном расстоянии от британского эсминца. После того, как Defender покинул границы РФ, экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.

По данным министерства обороны РФ, в 11:52 Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент. Позже ФСБ РФ опубликовала видео с записью переговоров с экипажем британского корабля.

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