Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова получила травму

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золото на прошедшем в Стокгольме чемпионате мире - 2021, получила травму. Об этом написала сама спортсменка на своей странице в Instagram.

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке», - пояснила фигуристка поклонникам, почему она пропустила ледовые тренировки на сборе группы тренера Этери Тутберидзе в Новогорске.

Щербакова выразила благодарность всем поклонникам, которые ее поддержали.

«Я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лед», - подчеркнула россиянка.

В арсенале 17-летней фигуристки, которая также является трехкратной чемпионкой России, кроме высшей награды мирового первенства в этом году также имеется серебро чемпионата Европы 2020 года и второе место финала серии Гран-при в 2019-м.