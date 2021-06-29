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Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова получила травму

Светлана Иванова
17:46 29.06.2021
Спортсменка рассказала, что травмировалась на сборах в Новогорске.
Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова получила травму
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золото на прошедшем в Стокгольме чемпионате мире - 2021, получила травму. Об этом написала сама спортсменка на своей странице в Instagram.

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке», - пояснила фигуристка поклонникам, почему она пропустила ледовые тренировки на сборе группы тренера Этери Тутберидзе в Новогорске.

Щербакова выразила благодарность всем поклонникам, которые ее поддержали.

«Я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лед», - подчеркнула россиянка.

В арсенале 17-летней фигуристки, которая также является трехкратной чемпионкой России, кроме высшей награды мирового первенства в этом году также имеется серебро чемпионата Европы 2020 года и второе место финала серии Гран-при в 2019-м.

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