«Прочный задел на пути к Олимпиадам»: Путин поздравил российских фигуристок с победой на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с их триумфом в одиночном катании в рамках чемпионате мира по фигурному катанию на коньках в Стокгольме. Обращение главы государства было распространено пресс-службой Кремля.

«Впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией. Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы», - сказано в телеграмме Владимира Путина.

Президент при этом выразил уверенность, что успех россиянок, «в основе которого лежат многолетние тренировки и труд» их наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи российского спорта, а также прочным заделом на пути к предстоящим Олимпиадам.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла. На втором месте - Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. Третье место заняла Александра Трусова (217,20 балла).