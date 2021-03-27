Впервые в истории: российские фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме

Российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла. На втором месте - Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. Третье место заняла Александра Трусова с 217,20 балла.

В среду, 24 марта, российская фигуристка Анна Щербакова стала лучшей в короткой программе на чемпионате мира, проходящем в Стокгольме. Спортсменка получила от судей 81 балл после безупречного исполнения тройного флипа, акселя в два с половиной оборота и каскада лутц-риттбергер.