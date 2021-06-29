Подтверждено проникновение в Россию штамма коронавируса «дельта плюс»

Штамм коронавируса «дельта плюс», представляющий собой мутацию индийского варианта «дельта», попал в Россию. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, - мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это в самом деле вариант "дельта плюс"», - подчеркнула Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, штаммом «дельта плюс» была инфицирована женщина, которая перенесла заболевание в легкой форме.

«Здесь все закончилось благополучно», - добавила Попова.

При этом она отметила, как важно в сегодняшних реалиях проводить массовую иммунизацию.

Среди особенностей нового штамма ученые называют высокую контагиозность, способность «обходить» иммунитет, а также устойчивость к моноклональным антителам.

В ВОЗ сочли распространение нового варианта COVID-19 тревожным. Так, официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович отметила, что вирус еще только входит в свою максимальную силу, и допустила вероятность введения нового локдауна из-за штамма «дельта плюс».