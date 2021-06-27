В ВОЗ предупредили об угрозе нового локдауна из-за штамма COVID-19 «дельта плюс»

Угроза увеличения заболеваемости новым штаммом COVID-19 «дельта плюс» нуждается в немедленной ответной реакции. В случае же, если подобной реакции не поступит, может последовать новый локдаун. Такое заявление сделала официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она обозначила, что для борьбы с распространением новой мутации коронавируса одной вакцинации населения недостаточно - должен поддерживаться масочный режим. Тем не менее прививка остается необходимым элементом, способным снизить возможность заражения, а также развития тяжелой формы заболевания.

«Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», - обозначила представитель Всемирной организации здравоохранения в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Вуйнович назвала ситуацию с «дельта плюс» тревожной, объяснив, что вирус еще только входит в свою максимальную силу. По ее словам, новый штамм способен поражать огромное количество клеток и передаваться от человека к человеку значительно быстрее, чем ранее.