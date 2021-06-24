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Мутанты-убийцы: от индийского штамма COVID-19 «дельта плюс» умер первый пациент

Дмитрий Маслак
18:23 24.06.2021
Как говорят о нем специалисты, данная разновидность штамма впервые обманула человека и пошла против природы, перестав атаковать привычные цели.
Мутанты-убийцы: от индийского штамма COVID-19 «дельта плюс» умер первый пациент
© Фото: Pradeep Gaur, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Индии от новой вариации индийского штамма коронавируса «дельта плюс» умер первый пациент. Заболевшие данной разновидностью вируса COVID-19 в пяти других странах - напуганы, однако Россия - пока не среди них.

Новая «дельта версия» COVID-19 действительно не похожа на предшественников. Во-первых, она является первой, которая в результате сотен мутаций потеряла всякую связь с нулевым уханьским предшественником. Кроме того, это первый вариант COVID-19, который показал свой «характер» - ощутив на себе коктейль из вакцин, которые завозят в Индию со всего мира. К тому же, вирус впервые обманул человека и пошел против природы, перестав атаковать привычные цели.

«Если вы просто пройдете в метре от человека с новым вирусом без маски, вы точно заболеете. Не надо ни трогать поверхности, ни чихать больному на вас. Просто пройдите рядом и вы получите самую тяжелую на сегодня форму ковида», - заявил директор Всеиндийского института медицинских исследований Рандип Гулерия.

Еще один новый штамм коронавируса, не менее опасный, чем «дельта вирус», - уже выявлен в Перу. Но все же именно Индия сейчас - главная мировая фабрика ковидных мутаций. Уже 40 случаев заражения новой версией коронавирусной инфекции зафиксированы в трех регионах Индии. Больше всего заболевших - в западном штате Махараштра. Власти прогнозируют, что через неделю их будет уже больше тысячи.

Ученым уже известно, что «дельта-вирус» отличается необычайно «изворотливой» мутацией. Он научился даже пробивать, то есть - уничтожать некоторые антитела. У зараженных «дельтой» происходит молниеносное поражение легких - сатурция падает на 50. Вирус за трое суток разрушает их структуру, резко снижая эластичность тканей, а значит - способность человека дышать. 

Как рассказал профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, индийский вирус ведет себя иначе - он похож на простуду и затрагивает в основном молодежь. В столице Великобритании многие молодые люди не осознают, что у них - новый СOVID-19. Они продолжают встречаться с друзьями и ходить на вечеринки, где каждый может заразить до шести человек. Главные симптомы при этом - головная боль, близкая к мигрени, насморк, боли в горле. А вот обоняние - запахи и вкусы - больше не пропадают.

Индийский штамм дельты инфекционисты не зря называют «ковидом на стероидах». Он аномально быстро набирает в человеческих мерках «мышечную» массу и со временем, по прогнозам - именно он будет доминировать в странах Европы.

Кривая смертности среди молодых уже стремится вверх. По данным ВОЗ, вариант «дельта» уже обнаружен в 92 странах и продолжает распространяться по всему миру. Варианта «дельта плюс», который обнаружен уже в пяти государствах, в России официально - пока нет. Но это - вполне возможно, - только вопрос времени.

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