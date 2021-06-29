Помощник Зайцева раскрыл детали «аферы» с имуществом кутюрье

Часть активов Дома моды Славы Зайцева была продана по его инициативе, чтобы рассчитаться с долгами и провести ремонт в здании, заявил заместитель гендиректора компании и помощник Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов. По его словам, заявления о том, что модельер о происходящем не знал, являются ложью.

Ранее в Следственном комитете России рассказали, что ведется проверка по факту угроз кутюрье, а также возможных противоправных действиях в отношении его имущества.

Ахмедов подтвердил, что соответствующее заявление от Зайцева действительно поступило в органы, однако уточнил, что модельер его не писал.

«Вячеслав Михайлович действительно подавал заявление, он мне озвучивал это, но дело в том, что Вячеслав Михайлович сам не писал это заявление, за него это заявление написал господин Головин (бывший директор Дома моды Славы Зайцева - прим.ред.). Вячеслав Михайлович просто подписал», - пояснил собеседник.

По мнению собеседника, Головин и бывший помощник Зайцева Вадим Хусаинов, у которых свои корыстные интересы, таким способом «пытаются внести смуту» в отношения Вячеслава Зайцева с его сыном Егором.

На продаже активов настаивал сам Зайцев и везде стоят его подписи, объяснил Ахмедов.

«По поводу заявления насчет того, что Вячеслав Михайлович ничего не знал о том, что Дом распродается, о собраниях - это все ложь... Именно с подачи Вячеслава Михайловича, именно Вячеслав Михайлович настаивал на том, чтобы продать часть актива, маленькую часть, она даже 15% всего актива не набирает. Мы маленькую часть продали для того, чтобы рассчитаться с долгами, потому что сроки уже все выходили и на нас уже много было подано исков», - рассказал он.

Весной председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди находятся в доме Зайцева и, как предполагается, намерены завладеть его имуществом.