СК проводит проверку из-за угроз модельеру Зайцеву

Следственный комитет России проводит проверку из-за угроз советскому и российскому модельеру Вячеславу Зайцеву и возможной аферы с его имуществом.

«В связи с обращением модельера о возможных противоправных действиях по продаже принадлежащего ему имущества ГСУ СК по Москве организовало процессуальную проверку», - сообщили в СК, передает ТАСС.

Отмечается, что представителя модельера пригласили на личный прием в столичное подразделение СК. Ход и результаты проверки поставлены на контроль по поручению главы Следственного комитета.

В апреле этого года стало известно, что в особняк 83-летнего модельера приехали следователи.

Сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди находятся в доме Зайцева и, как предполагается, намерены завладеть его имуществом.