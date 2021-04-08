Бастрыкин поручил проверить данные о «неких людях» в доме модельера Зайцева

Председатель Следственного комитета России Алексей Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди постоянно находятся в доме 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева и, возможно, намерены завладеть его имуществом.

«Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом», - говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Информацию об этом ранее опубликовали некоторые СМИ. Кроме того, журналисты полагают, что жертвами злоумышленников могла стать и пожилая вдова актера Алексея Булдакова.

«Сообщалось, что после знакомства с молодым мужчиной 79-летняя вдова внезапно начала распродавать имущество по существенно заниженной стоимости. Также звучат предположения о том, что мужчина мог и ранее быть замешанным в мошеннических схемах», - отмечается на сайте СК РФ.

Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах.