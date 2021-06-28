В стране и мире Последствия наводнения в Крыму сняли с беспилотников: видео Иван Линдеманн Для проведения аэрофотосъемки используется беспилотная авиационная система самолетного типа «Орлан-10» и вертолетного типа квадрокоптеры «Фантом». © Видео: МЧС России © Фото: МЧС России Читайте нас на: Специалисты группы беспилотных летательных аппаратов МЧС России осуществляют аэросъемку территорий, пострадавших в результате подтопления в Крыму. Привлечение подобной техники позволяет создать полноценную картину и оценить масштабы чрезвычайных ситуаций природного характера. «Данные, полученные с помощью беспилотников в полевых условиях, загружаются в геоинформационную систему «Обзор» Атласа природных рисков и опасностей МЧС России. Далее с применением цифровых моделей рельефа местности и специального программного обеспечения (QGIS) производится расчет параметров возможных подтоплений», - сообщили в министерстве. На основании полученных данных, разработаны модели развития оперативной обстановки. По данным на утро понедельника, 28 июня, подготовлены ортофотопланы 10 населенных пунктов. «Запланированы мероприятия по аэрофотосъемке городского округа Симферополь, п. Первомайское и п. Красное Симферопольского района», - сказали в МЧС. Отмечается, что для проведения аэрофотосъемки используется беспилотная авиационная система самолетного типа «Орлан-10» и вертолетного типа квадрокоптеры «Фантом». Ранее сообщалось, что после наводнения в Крыму военные очистили более 140 километров дорог. Сумма ущерба от стихии превысила 200 миллионов рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика