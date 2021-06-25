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Сумма ущерба от стихии в Крыму превысила 200 миллионов рублей

Валентина Пескова
20:41 25.06.2021
Как сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк, жители подтопленных регионов смогут получить единовременную помощь.
Сумма ущерба от стихии в Крыму превысила 200 миллионов рублей
© Фото: 82.mchs.gov.ru
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По итогам работы комиссии после оценки ущерба для жителей в Крыму от подтоплений - составили около одной тысячи актов. Общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.

Как сообщил на комиссии по ЧС председатель правительства республики Юрий Гоцанюк, каждому жителю подтопленных районов будет выплачена единовременная выплата в 10 тысяч рублей. При частичной утрате имущества - компенсация составит еще дополнительные 50 тысяч рублей, при полной утрате - 100 тысяч рублей.

Как уточнил Гоцанюк, выплаты уже произведены 941 человеку на сумму более 60 миллионов рублей. Только в одной Ялте, по данным главы администрации, уже принято 658 обращений.

В том числе по утраченному движимому имуществу и жилым помещениям - 444 запроса, по поврежденным автомобилям - 132 обращения.

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