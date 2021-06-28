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Сильнейшая гроза оставила без электричества десятки тысяч жителей Подмосковья

Ян Брацкий
20:39 28.06.2021
Сильнее других пострадало электросетевое хозяйство Балашихи, Коломны, Раменского и Богородского округов
Сильнейшая гроза оставила без электричества десятки тысяч жителей Подмосковья
© Фото: balashiha_govorit, ВК
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Около 24 тысяч человек из 11 городских округов Московской области остались без электричества из-за сильной грозы, которая разразилась сегодня после полудня. Такие данные приводит пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.  

«Кратковременно из-за сильной непогоды без электроснабжения остались 24 тысяч человек в 11 городских округах», - приводит его слова РИА Новости.

Сильнее других пострадали жители Балашихи, Коломны, Раменского и Богородского округов. В настоящее время аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения.

Утром синоптики предупреждали, что на Москву надвигается «суперливень». В городе ожидается 70% месячной нормы осадков. Местами порывы ветра могут достигать 21-26 метров в секунду. Также ожидается град диаметром 3-6 сантиметров. Отмечалось, что наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик.

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