В Москве аэропорты задержали десятки рейсов из-за «суперливня»

В аэропортах Москвы задержали выполнение 35 рейсов, девять отменили. Об этом следует из последних данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Во Внуково задержано шесть рейсов, отменены два рейса. В Домодедово - 13 рейсов задержано, один отменен. В Шереметьево 16 рейсов задержаны, шесть отменено.

Данные по отмененным и задержанным рейсам регулярно обновляются. Прогнозировать общее число отмененных рейсов сложно. Командиры воздушных судов принимают решения о посадке или об уходе на запасной аэродром в зависимости от метеоусловий.

Напомним, около пару часов назад в Москве и Подмосковье началась гроза с ливнем и шквалистым ветром. Ранее синоптики предупреждали, что на Москву надвигается «суперливень». В городе ожидается 70% месячной нормы осадков и град диаметром 3-6 сантиметров.