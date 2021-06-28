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Взрыв, снесенный кран и затопленный переход: кадры последствий «суперливня» в Москве и области

Светлана Иванова
14:31 28.06.2021
Оранжевое зарево пожара, бурлящие потоки воды, заваленные автомобили: опубликованы видео разрушений из-за разгула стихии.
© Видео: newmskru, Instagram, ЖК Новые Островцы, Мой Королёв, ВКонтакте, ТРК «Звезда». © Фото: Мой Королёв, ВКонтакте
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Обрушившаяся на Москву и Подмосковье гроза привела к многочисленным повреждениям. Очевидцы в соцстях публикуют видео последствий бури. Так, в Раменском районе Московской области во время ливня рухнул строительный кран. На размещенных свидетелями кадрах можно увидеть, что в этот момент под ним проезжало маршрутное такси. По предварительным данным, жертв среди населения не было.

В Щелково в Подмосковье молния попала в подстанцию, в результате чего начался пожар. На видео с места инцидента слышен хлопок и заметно набирающее силу оранжевое зарево.

В результате разгула стихии в метро Ясенево оказался затоплен переход. На записи можно увидеть бурлящие в потоки воды.

Привела буря и к другим разрушениям. Например, на улице Правды в столице обрушилась часть крыши. В результате происшествия завалило машины каршеринга и оборвало провода.

Утром в понедельник, 28 июня, синоптики предупредили об ожидающемся «суперливне», во время которого ожидается выпадение 70% месячной нормы осадков и усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Около обеда стихия добралась до столицы: почернело небо, в котором засверкали молнии, обрушилась стена дождя, зазвучали раскаты грома.

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