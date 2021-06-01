В МИД России ответили на призыв Праги исключить Чехию из списка недружественных стран

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова оценила заявление Праги о том, что Москва своими действиями по высылке чешских дипломатов нарушает Венскую конвенцию.

«Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Чехии Якуб Кулганек обвинил Россию в нарушении этого официального документа после того, как Москва опубликовала список недружественных стран и внесла в него Чехию и США. Чешские власти призвали исключить страну из данного списка для снижения напряженности в отношениях между двумя странами.

В ответ на эти высказывания Мария Захарова добавила, что Венская конвенция «не запрещает называть вещи своими именами».

Отношения Москвы и Праги резко испортились в середине апреля, после того как Чехия безосновательно и не приведя никаких доказательств обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах с оружием в Врбетице. Инцидент произошел еще осенью 2014 года. Тогда взорвалось порядка 10 тысяч единиц вооружения, в том числе ракеты средней дальности. В результате взрывов погибло два человека. Изначально причиной произошедшего назвали неосторожность при обращении с боеприпасами, однако в апреле 2021 года в Чехии заявили о причастности к инциденту России.

После предъявленных обвинений произошел дипломатический скандал. Чешские власти объявили о высылке из страны 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.