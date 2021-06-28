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В Минздраве назвали способ защититься от нового индийского штамма коронавируса

Светлана Иванова
18:05 28.06.2021
Глава ведомства Михаил Мурашко призвал поддерживать высокий уровень антител при помощи вакцинации.
В Минздраве назвали способ защититься от нового индийского штамма коронавируса
© Фото: Mufid Majnun, Unsplash
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Чтобы обезопасить себя от нового индийского штамма коронавируса «дельта-плюс», который начал распространение по планете, нужно поддерживать высокий уровень антител, в том числе с помощью вакцинации. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Сравнительные научные исследования показывают, что именно уровень блокирующих антител позволяет защитить и от штамма «дельта-плюс», поэтому поддерживать высокий уровень антител в этот сложный период мы будем дополнительными мерами, однозначно», - заявил чиновник в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Мурашко добавил, что сейчас рассматривается вопрос повторной вакцинации, чтобы обеспечить высокий уровень защиты населению. Министр также назвал вакцину против коронавируса эффективной и при новом штамме, что подтверждено лабораторными исследованиями.

Ранее индийские специалисты предупредили, что контагиозность нового штамма коронавируса «дельта-плюс» существенно выше других вариантов COVID-19. Директор Всеиндийского института медицинских исследований Рандип Гулерия рассказал, что для заражения достаточно просто пройти в метре от человека с новым вирусом без маски.

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