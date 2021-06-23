Достаточно просто пройти мимо: врачи сочли «молниеносной» заразность нового штамма COVID-19

Директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия назвал молниеносной контагиозность нового штамма коронавируса «дельта-плюс», который появился в результате мутаций штамма «дельта», сообщает портал India Today.

Как полагает ученый, для передачи вируса достаточно просто проследовать мимо зараженного человека без маски. Также вызывает обеспокоенность и способность нового варианта «обходить» иммунитет, а также устойчивость к моноклональным антителам.

Гулерия указал, что в настоящее время специалисты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 ведут работу по изучению особенностей штамма «дельта-плюс», в том числе на предмет эффективности вакцин против него.

Ранее индийские власти сообщили об обнаружении 22 случаев варианта «дельта плюс». Зараженные люди проживают в районах Ратнагири и Джалгаон в Махараштре, Палаккад и Патанамтхитта в Керале и Бхопал и Шивпури в Мадхья-Прадеше.

По мнению специалиста, следующие шесть-восемь недель будут иметь решающее значение с точки зрения распространяемости нового штамма коронавируса.