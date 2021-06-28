Воздух Средиземноморья: как прошли полеты МиГ-31К с «Кинжалами» и Ту-22М3 у берегов Сирии

В маневрах в Сирии участвуют истребители МиГ-31К, которые могут применять новейшие гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал», а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Учения у берегов Сирии военные эксперты уже окрестили беспрецедентными и самыми масштабными из когда-либо проводимых в регионе. Пилоты ВКС отрабатывают совместные удары по условному противнику вместе с группировкой российского Военно-морского флота.

От флота в маневрах участвуют самые разные корабли и подлодки - в том числе, флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» и новейший фрегат «Адмирал Макаров».

«Получаем донесения по воздушным целям, на планшетах дальней воздушной обстановки все это обсчитывается. Далее выходим на обнаружение радиолокационными станциями и выполняем задачу по приему целеуказания и передачи ее на зенитно-огневые средства корабля», - говорит старший помощник командира фрегата «Адмирал Макаров» Антон Круглов.

Российскую корабельную группировку облетает F-35 ВВС Великобритании - версия истребителя с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, разработанного специально для базирования на авианосце.

За маневрами российских военных пристально наблюдают адмиралы НАТО. Недалеко от района учений - британский авианосец Queen Elizabeth, у берегов Кипра он с начала июня вместе с атомной подлодкой и несколькими кораблями сопровождения.

Над фрегатом «Адмирал Макаров» проходят истребители МиГ-31К, вооруженные новейшими гиперзвуковыми ракетами из состава комплекса «Кинжал». Эти ракеты способны преодолеть любую противоракетную систему, и гарантированно поразить любую цель с расстояния в сотни километров.

Компанию им составляют дальние бомбардировщики Ту-22М3. Сопровождают их истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34. На этих учениях их задача прикрывать «дальников».

Учебные задачи выполнены, и спустя два часа после взлета все экипажи благополучно вернулись на авиабазу Хмеймим. Посадку самолеты совершают на новую взлетно-посадочную полосу, способную принимать все типы самолетов.

Новая «взлетка» позволяет перебрасывать на авиабазу Хмеймим любые средства вооружения и технику, а также максимально расширять возможности ВКС России. Полеты продлятся еще не один день, и экипажам предстоит выполнить целый ряд задач. Кроме выполнения общего замысла учений, летчики протестируют авиационную технику и оборудование в сложных климатических условиях – в режиме повышенных температур и длительного движения над водной поверхностью Средиземного моря.