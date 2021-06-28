Миг-31К и Ту-22М3 провели учебные полеты над Средиземным морем

Вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 провели учебные полеты в восточной части Средиземного моря. Полеты прошли в сопровождении истребителей Су-35 и Су-34.

«В рамках совместного учения экипажи самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", и дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили очередные учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской зоне», - рассказали в Министерстве обороны России.

В ходе тренировки экипажи МиГ-31К провели электронные пуски ракет по условному противнику. Также была проведена апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе в условиях высоких температур. Были отработаны длительные полеты над водной поверхностью.

Ранее стало известно, что постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море проводит совместные с ВКС России учения в восточной части Средиземного моря.

В деле - прибывшие накануне на российскую авиабазу Хмеймим самолеты МиГ-31К, способные применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал». Также учебные полеты совершили дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Самолеты этого типа базируются на Хмеймиме впервые. Это стало возможно в результате реконструкции одной из взлетно-посадочной полос и установке там нового светосигнального и радиотехнического оборудования.