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Мурашко рассказал, как идет регистрация «Спутника V» в ЕС

Роман Захаров
16:00 28.06.2021
По словам министра здравоохранения, работы в этом направлении продолжаются.
Мурашко рассказал, как идет регистрация «Спутника V» в ЕС
© Фото: Luis Lima Jr, globallookpress
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Процесс регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе движется в графике. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Инспекции идут, работа продолжается. Мы движемся в графике», - сказал министр в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, как скоро Европа примет «Спутник V».

Ранее глава Минздрава ФРГ сообщил, что Германия пока не будет признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привился российским «Спутником V», так как препарат еще не допущен для использования в ЕС.

В настоящий момент «Спутник V» зарегистрирован в странах с общим населением свыше 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении COVID-19 среди россиян, привитых обоими компонентами «Спутника V» в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы данного препарата.

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