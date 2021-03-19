Спорт Глава UFC заявил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру Алена Миронова В рамках профессионального спорта россиянин провел 29 боев, в каждом из которых одержал победу. © Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press Читайте нас на: Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпион абсолютного бойцовского чемпионата в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. «Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт у себя в Twitter. Напомним, на турнире UFC 254 в октябре 2020 года на Бойцовском острове в Абу-Даби российский боец во втором раунде одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. Сразу по окончании поединка боец заявил о своем завершении спортивной карьеры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика