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Флеболог объяснил, являются ли отеки в жару симптомами заболевания

Светлана Иванова
11:46 28.06.2021
Нельзя принимать диуретики, пытаясь справиться с отеками в зной. Лучше всего выполнять несложные физические упражнения, посоветовал доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Отеки ног, которые некоторые люди испытывают во время жаркой погоды, связаны с расширением сосудов и застаиванием венозной крови в нижних конечностях. Об этом в беседе со «Звездой» поделился врач-флеболог, хирург Федор Шпаченко. Специалист признал, что в зной нельзя людям просто больше двигаться или носить компрессионный трикотаж, потому что этим советам сложно следовать из-за жаркой погоды.

«В жару мы, естественно, больше пьем, меньше двигаемся, все по законам физики расширяется, в том числе сосуды, поэтому застаивается венозная кровь в нижних конечностях, и такие ощущения проявляется. Сложно что-то порекомендовать, потому что заставить человека в такую жару пойти гулять, как мы обычно говорим в случае начала заболевания:мало двигаетесь, надо больше ходить, заниматься физической активностью, ходить, для того чтобы мышцы голени и стопы сокращались и качали венозную кровь лучше, в жару такую рекомендацию давать, мягко говоря, странно... Надевать компрессионный трикотаж в такую жару - это вообще пытка», - отметил врач.

По мнению Шпаченко, лучшим способ справиться с отеками в жару является выполнение простого упражнения. За рабочим столом выполнять движения, имитируя поочередное нажатие на педаль.

«Нога стоит на пятке, и ты вот этими голеностопами туда-сюда качаешь, в результате чего мышцы сокращаются. И отток венозной крови улучшается», - пояснил эксперт.

Флеболог призвал не заниматься самолечением и не начинать самостоятельный прием флеботоников, а также предостерег от приема диуретиков, из-за которых может произойти обезвоживание организма, которое приведет к сгущению крови и возникновению гораздо более серьезных проблем со здоровьем, предупредил доктор.

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