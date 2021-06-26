Врач предупредила об опасных способах охладиться в жару

Терапевт Надежда Чернышова предостерегла от использования некоторых способов охладить организм во время зноя. Как пояснила доктор в беседе со «Звездой», нельзя пить ледяные напитки, сидеть под струей прохладного воздуха и блокировать потоотделение.

Как пояснила специалист, пить залпом ледяные жидкости не стоит, потому что таким образом можно спровоцировать развитие ангины или других проблем с горлом.

«Первое, что нам хочется сделать, это выпить что-нибудь из холодильника: напитки со льдом или съесть мороженое. С этим следует быть очень осторожным, можно слишком быстро переохладиться и заболеть ангиной, простудой, потерять голос. Все из-за быстрого глотания холодных напитков и еды. Если мы что-то употребляем холодное, мы должны маленький глоточек брать в рот и держать во рту, пока не согреется напиток», - указала терапевт.

Она также отметила, что при использовании кондиционера или вентилятора в жару нельзя находиться непосредственно под струей холодного воздуха.

«Нам хочется залезть под кондиционер или вентилятор так, чтобы нас обдувал холодный воздух. Здесь правило очень простое: если вы чувствуете струю воздуха, значит, это слишком сильная струя и это может опять же привести к простуде и к переохлаждению. Нужно садиться или ставать так, чтобы не чувствовать движения воздуха», - добавила доктор.

По ее словам, также нежелательно выставлять кондиционер так, чтобы разница температур была больше пяти градусов. Кроме того, Чернышова призвала к благоразумию при использовании антиперспирантов в жару, поскольку нежелательно блокировать потоотделение, являющееся нормальной защитной реакцией организма.

«Организм с помощью пота охлаждается, если мы на всю кожу нанесем антиперспирант и заблокируем потовые железы, это может серьезно перегрузить сердечно-сосудистую систему, вызвать тепловой удар и целый ряд других проблем со здоровьем», - рассказала терапевт.

Она также напомнила о необходимости пить достаточное количество воды, потому что в противном случае высоки риски развития обезвоживания и теплового удара.