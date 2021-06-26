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Опубликованы кадры пуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Анна Берестовая
05:00 26.06.2021
«Звезда» публикует видеозапись пуска ракеты-носителя «Союз -2.1б» с аппаратом Минобороны РФ с космодрома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Ракета была запущена для доставки на орбиту космического аппарата в интересах Министерства обороны России.

После успешного выведения аппарата на запланированную орбиту в соответствии с расписанием, он был принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС России.

Согласно поступавшей информации, все бортовые системы объекта функционируют в штатном режиме.

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