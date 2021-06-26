Опубликованы кадры пуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Телеканал «Звезда» публикует кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Ракета была запущена для доставки на орбиту космического аппарата в интересах Министерства обороны России.

После успешного выведения аппарата на запланированную орбиту в соответствии с расписанием, он был принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС России.

Согласно поступавшей информации, все бортовые системы объекта функционируют в штатном режиме.