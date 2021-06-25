Космический аппарат Минобороны РФ принят на управление наземными средствами ВКС

Космический аппарат, отправленный на орбиту Земли в интересах министерства обороны РФ с космодрома Плесецк, был принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС России. С аппаратом установлена стабильная связь.

Бортовые системы запущенного объекта функционируют в штатном режиме. В настоящее время космическому аппарату присвоен номер «Космос-2550».

Ранее сообщалось, что аппарат Минобороны РФ был доставлен на орбиту в соответствии с запланированным расписанием.