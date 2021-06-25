Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России
Ракета-носитель «Союз -2.1б» доставила на назначенную орбиту космический аппарат Минобороны РФ.
© Фото: Минобороны РФ
Запущенная вечером в пятницу, 25 июня, с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту Земли космический аппарат министерства обороны России. Мероприятие прошло полностью в штатном режиме.
Пуск был произведен в 22:50 в Архангельской области. В 22:52 ракета была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС РФ.