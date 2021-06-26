Черноморский флот контролирует действия эсминца США Ross в Черном море

Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями эсминца ВМС США УРО (ПРО) Ross, который зашел в акваторию Черного моря 26 июня. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороны РФ.

По данным пресс-службы американского посольства в Киеве, ракетный эсминец США Ross направился в Черное море, где примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze. Об участии в учениях заявили более 30 стран.

23 июня британский эсминец Defender совершил нарушение государственной границы РФ в районе мыса Фиолент в северо-западной части Черного моря. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение границ, российские пограничники были вынуждены открыть предупредительный огонь.