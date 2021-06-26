Эсминец США направляется в Черное море для учений Sea Breeze
В учениях Sea Breeze в Черном море примет участие ракетный эсминец США USS Ross.
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Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Черное море, где примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze. В учениях примут более 30 стран. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве в субботу.
«Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze c более чем 30 странами со всего мира», - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.
Ранее Российская Федерация обратилась к США и их союзникам с призывом отказаться от отработки военных действий в рамках проведения учений в акватории Черного моря.