Эсминец США направляется в Черное море для учений Sea Breeze

Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Черное море, где примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze. В учениях примут более 30 стран. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве в субботу.

«Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze c более чем 30 странами со всего мира», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.

Ранее Российская Федерация обратилась к США и их союзникам с призывом отказаться от отработки военных действий в рамках проведения учений в акватории Черного моря.