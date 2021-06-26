Гром и молния: после жары Брянск затопили дожди

В Брянске сильный дождь с грозой пришел в город после стоявшей в нем в течение недели 30-градусной жары. В результате осадков выпало столько, что с ними перестала сравняться ливневые канализации.

Как передает РИА Новости, в Бежицком районе города на участке возле первой городской больницы вода поднялась до уровня стекол легковых автомобилей. Из-за этого движение транспорта затруднено, а пешеходы пересекают перекресток по колено в воде.

Накануне ГУ МЧС по региону предупреждало жителей о неблагоприятных метеорологических явлениях. В частном секторе жители жалуются, что град уничтожил их посадки на огородах, и теперь урожая уже не предвидится. В соцсетях жители Брянска выкладывают фото вырванных с корнем деревьев и града размером с черешню.

Накануне после жары такие сильные грозы прошли в украинском Львове, а еще за день до этого - дождь заставил понервничать жителей Самары, где также с трудом передвигались автомобили.