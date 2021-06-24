И грянул гром: улицы в Самаре затопило после ливня с градом
Жители города изнывали от жары, как и вся Россия, пока ситуация не сменилась на прямо противоположную.
© Фото: Самара, Город, Новости Самары, ВКонтакте
Начавшийся в Самарской области после изнуряющей жары интенсивный ливень с сильным ветром, градом и грозой, дошел и до столицы региона. Сначала непогода в Самаре показала себя на окраине города.
Как следует из многочисленных записей, выложенных местными жителями в соцсети ВКонтакте, они оказались морально не готовы «принимать ванны» на улицах и во дворах, которые затопило по колено на улице Победы в районе строительного рынка.
В Самаре также заявили, что у них еще никогда не выпадал такой крупный град, который прошел в районе Заводского шоссе. Люди выкладывают кадры с ледяными шариками в руках в соцсети.
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