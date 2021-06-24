И грянул гром: улицы в Самаре затопило после ливня с градом

Начавшийся в Самарской области после изнуряющей жары интенсивный ливень с сильным ветром, градом и грозой, дошел и до столицы региона. Сначала непогода в Самаре показала себя на окраине города.

Как следует из многочисленных записей, выложенных местными жителями в соцсети ВКонтакте, они оказались морально не готовы «принимать ванны» на улицах и во дворах, которые затопило по колено на улице Победы в районе строительного рынка.

В Самаре также заявили, что у них еще никогда не выпадал такой крупный град, который прошел в районе Заводского шоссе. Люди выкладывают кадры с ледяными шариками в руках в соцсети.