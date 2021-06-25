Стихия во Львове: ураганный ветер снес крыши, повалил деревья и напугал горожан

Жители Украины, как и всей России, сейчас изнывают от жары. Но постепенно на смену ей начинают приходить сильные дожди. Вчера ветер и ливень бушевали в Самаре, а - сегодня ветер буквально начал сносить крыши во Львове.

Как сообщило украинское издание «Инсайдер UA», еще несколько часов назад во Львове было солнечно. Однако потом внезапно пошел сильный дождь: деревья начали падать, ветер лишил несколько домов кровли, местами в городе пропало электричество, машины стоят затопленными в воде.

Как передает львовский телеканал 24TV, порывы шквального ветра буквально сбивали с ног пытавшихся убежать от дождя горожан. По итогам - ветер повалил деревья в парке Франко, на улице Листопадового Чина и на улице Стефаника. К счастью, никто из жителей города не пострадал.