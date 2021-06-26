В МИД РФ прокомментировали заявления Зеленского о «нарушениях» при выдаче российских паспортов в Донбассе

Выдача российских паспортов жителям Донбасса является гуманитарным жестом из-за введения Украиной блокады региона и несоблюдения Киевом Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, выдача документов полностью соответствует международной практике и не нарушает ограничения Международного права.

«Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В интервью телеканалу «1+1» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдача жителям Донбасса российских паспортов якобы нарушает логику Минских соглашений. Захарова отметила, что в это же самое время Украина предоставляет свои паспорта жителям Приднестровья.

На момент июня 2021 года, в самопровозглашенной Донецкой народной республике уже более 260 тысяч жителей получили российские паспорта. Документы выдавались в рамках указа президента Путина об упрощенной процедуре получения.