Адвокат назвал причины изменения меры пресечения Сапеги в Белоруссии

Адвокат семьи Софьи Сапеги Антон Гашинский предположил, что изменение меры пресечения задержанной в Белоруссии россиянки на домашний арест объясняется встречей глав двух стран Владимира Путина и Виктора Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости. Защитник также подтвердил факт изменения меры пресечения и выразил надежду в том, что скоро судьба девушки будет разрешена положительно.

«Наложен ряд ограничений, она перемещается с охраной, не может пользоваться средствами связи. Полагаем, что это произошло в первую очередь благодаря встрече президентов (России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Луашенко) в Сочи. И это очень позитивный и положительный момент», - заявил Гашинский

По данным СМИ, Из СИЗО под домашний арест также перевели и основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Напомним, неделю назад российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что ситуация с Софьей Сапегой, будет в скором времени разрешена. Как заявил глава МИД страны по итогам переговоров с руководителем дипломатического ведомства Беларуси Владимиром Макеем, его коллега предоставил информацию относительно данных с задержанными россиянами Софьей Сапегой и Егором Дудниковым.

Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, россиянка Софья Сапега, была задержана 23 мая, когда лайнер Rayanair, который следовал из Афин в Вильнюс, по требованию Беларуси совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании борта.