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Лавров выразил надежду на скорое разрешение ситуации с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Светлана Иванова
12:16 18.06.2021
Глава МИД РФ сообщил о том, что был проинформирован относительно ситуации с Сапегой белорусским коллегой.
Лавров выразил надежду на скорое разрешение ситуации с задержанной в Минске россиянкой Сапегой
© Фото: sapega_sofia_, Instagram
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что ситуация с гражданской РФ Софьей Сапегой, задержанной во время экстренной посадки самолета Rayanair в Минске, будет в скором времени разрешена.

Об этом глава МИД страны заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем дипломатического ведомства Беларуси Владимиром Макеем.

«Будем надеяться на то, что эта ситуация будет в скором времени разрешена», - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что его белорусский коллега предоставил информацию относительно обстоятельств с задержанными россиянами Софьей Сапегой и Егором Дудниковым.

Министр иностранных дел РФ заверил, что российское посольство в Минске держит этот вопрос на особом контроле.

«Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, оказывает семьям наших граждан помощь в оплате услуг адвокатов. Проблем с доступом консульским не имеется», - отметил Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заверил, что по итогам переговоров с Макеем стороны подтвердили готовность на выполнение всех задач, которые были поставлены президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Напомним, 23 мая лайнер Rayanair, следовавший из Афин в Вильнюс, по требованиям белорусских властей совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании борта, после чего был задержан основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега.

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