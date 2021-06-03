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Протасевич заявил о признании своей вины в организации беспорядков в Минске

Анна Касаткина
21:25 03.06.2021
Основатель Telegram-канала Nexta также рассказал о своем самочувствии.
Протасевич заявил о признании своей вины в организации беспорядков в Минске
© Фото: facebook.com pr0tez Globallookpress
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Основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что признал вину в организации несанкционированных акций протеста после президентских выборов. Об этом он сообщил белорусскому государственному телеканалу ОНТ.

«Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (августа - Прим. ред.). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение… Я сразу признал вину по 342 статье (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок - Прим.ред.), организация массовых несанкционированных акций», - сказал Протасевич в интервью телеканалу.

Он отметил, что в этой части признал свою вину в полном объеме, и осознавал, что следствием опубликованных им призывов «стало то, что начались неконтролируемые беспорядки и Минск по сути три дня жил в хаосе».

В интервью гостелеканалу ОНТ Протасевич рассказал также, что чувствует себя «прекрасно», но немного простыл. Он также подчеркнул, что согласился на интервью добровольно, уточняет РИА Новости.

В аэропорту Минска 23 мая экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании. На борту лайнера находился Роман Протасевич. При проверке документов в аэропорту его задержали.

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