Протасевич заявил о признании своей вины в организации беспорядков в Минске

Основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что признал вину в организации несанкционированных акций протеста после президентских выборов. Об этом он сообщил белорусскому государственному телеканалу ОНТ.

«Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (августа - Прим. ред.). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение… Я сразу признал вину по 342 статье (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок - Прим.ред.), организация массовых несанкционированных акций», - сказал Протасевич в интервью телеканалу.

Он отметил, что в этой части признал свою вину в полном объеме, и осознавал, что следствием опубликованных им призывов «стало то, что начались неконтролируемые беспорядки и Минск по сути три дня жил в хаосе».

В интервью гостелеканалу ОНТ Протасевич рассказал также, что чувствует себя «прекрасно», но немного простыл. Он также подчеркнул, что согласился на интервью добровольно, уточняет РИА Новости.

В аэропорту Минска 23 мая экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании. На борту лайнера находился Роман Протасевич. При проверке документов в аэропорту его задержали.