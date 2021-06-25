Заммэра Ракова: по числу госпитализаций Москва вышла на антирекорд
Как отметила заместитель мэра Москвы, в столице уже «пройден Рубикон» по количеству инфицированных COVID-19.
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Москва установила антирекорд по количеству госпитализаций пациентов с инфекцией коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
«По числу госпитализаций Москва перешла Рубикон и вышла на антирекорд», - сообщила заммэра Москвы.
Ракова также добавила, что около 15% больных COVID-19 в столице находятся в реанимации.
Напомним, в столице ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. С 28 июня по распоряжению мэра города Сергея Собянина в Москве 30% сотрудников должны быть переведены на работу на удаленном доступе.