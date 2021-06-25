Заммэра Ракова: по числу госпитализаций Москва вышла на антирекорд

Напомним, в столице ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. С 28 июня по распоряжению мэра города Сергея Собянина в Москве 30% сотрудников должны быть переведены на работу на удаленном доступе.

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