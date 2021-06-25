Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня

Работодатели в Москве с 28 июня обязаны перевести 30% сотрудников к работе на удаленном доступе. Об этом подписал распоряжение мэр Москвы Сергей Собянин.

Как следует из публикации на официальной сайте мэра столицы, работодателей за нарушение предписания привлекут к административной ответственности.

«С 28 июня возобновляется обязанность работодателей города Москвы перевести не менее 30% работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы», - говорится в документе.

На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством Москвы мэр столицы сообщил, что в городе продолжают следить за ситуацией с распространением инфекции и будут оперативно принимать необходимые меры. Как подытожил Сергей Собянин, ситуация, на его взгляд, будет сложной, и пока ни расслабляться, ни делать каких-то оптимистических прогнозов специалистам - не приходится.