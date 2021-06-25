Ракова: 15% больных COVID-19 в Москве находятся в реанимации

Около 15% больных коронавирусом в Москве находятся в реанимации. Об этом заявила заместитель мэр столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова. При этом на данный момент в Москве наблюдается антирекорд.

«Важно сказать, что увеличивается количество людей, которые госпитализируются и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд. Что тоже нас расстраивает, что увеличивается доля пациентов, которые находятся в больницах в реанимации, их от общего объема уже около 15%", - заявила Ракова в интервью «Первому каналу».

Ранее Ракова заявила о том, что 90% новых случаев заболевания коронавирусом имеют связь с индийским штаммом. Также она отметила, что этот штамм может быть значительно заразнее.