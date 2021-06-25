Терапевт назвала опасные для приема в жару лекарства

Врач-терапевт Людмила Лапа предупредила, что ряд лекарственных препаратов не стоит использовать во время зноя. В том числе это касается и цитостатиков, назначаемых пациентам с аутоиммунными заболеваниями, рассказала специалист в комментарии «Звезде».

«Все лекарства, которые сгущают кровь, потому что такие лекарства есть, это белковые препараты. Цитостатики мы стараемся сейчас тяжелым аутоиммунщикам не назначать. Стараемся обходиться стандартной терапией», - отметила доктор.

Она добавила, что при назначении цитостатиков во время жаркой погоды обязательно соблюдаются меры предосторожности.

«Если назначаем (цитостатики – прим. ред.), то обязательно с премедикацией, чтобы расжижение крови было. Назначаем сразу антиагреганты и естественно вода, вода, вода», - подчеркнула Лапа.

Ранее жителей Европейской России предупредили, что температура воздуха в регионе слегка спадет только к концу недели. Чтобы более комфортно перенести зной, россиянам советуют отказаться от употребления алкоголя и жирной пищи, а также обязательно соблюдать питьевой режим.