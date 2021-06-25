Эксперт поделился советом, что не есть в жаркую погоду
Названы продукты, которые не стоит употреблять, когда на улице жарко.
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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что не рекомендует есть и пить в жаркую погоду.
«Алкоголь в первую очередь. Второе - жирные продукты, мясные. Так называемая - тяжелая пища в большом количестве», - сказал эксперт.
Также он отметил, что вегетарианцы находятся в выигрышном положении.
«Вегетарианцы и те, кто любят рыбу, находятся в выигрышном положении», - заключил Гинзбург.
Ранее стало известно, что в Россию пришло самое что ни на есть «оранжевое» лето и цвет такой погодной опасности - повсюду. Пик аномальной жары свойственной экватору - распределен по всей стране.