В стране и мире Эксперт поделился советом, что не есть в жаркую погоду Кира Карон Названы продукты, которые не стоит употреблять, когда на улице жарко. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Читайте нас на: Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что не рекомендует есть и пить в жаркую погоду. «Алкоголь в первую очередь. Второе - жирные продукты, мясные. Так называемая - тяжелая пища в большом количестве», - сказал эксперт. Также он отметил, что вегетарианцы находятся в выигрышном положении. «Вегетарианцы и те, кто любят рыбу, находятся в выигрышном положении», - заключил Гинзбург. Ранее стало известно, что в Россию пришло самое что ни на есть «оранжевое» лето и цвет такой погодной опасности - повсюду. Пик аномальной жары свойственной экватору - распределен по всей стране. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика