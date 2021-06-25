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Россияне узнали способ охладить квартиру без кондиционера

Кира Карон
07:17 25.06.2021
Эксперт назвал способы, как охладить квартиру в жару без помощи кондиционера.
Россияне узнали способ охладить квартиру без кондиционера
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Чтобы охладить квартиру, необходимо закрывать окна разными способами, например, пленкой. Об этом рассказала дизайнер Светлана Серова.

«Пленка — понятно, доступно, недорого стоит и быстро. Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета. Можно еще отражающую пленку пришить с другой стороны ткани», - объяснила Серова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее мнение, необходимо больше увлажнять квартиру.

«Убираем все с пола — ковры. Влажная уборка сразу охлаждает квартиру. Если нет дома увлажнителя, можно делать мини водный сад: мы стали высаживать растения прям в воду. Рекомендуют аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы, потому что это все хорошо увлажняет помещение», - отметила эксперт.

Также эксперт посоветовала отключать бытовые приборы. Перед сном, по словам Серовой, охлаждать постельное белье в холодильнике. Предварительно его следует положить в пакет, чтобы ткань не намокла

Ранее стало известно, что в Россию пришло самое что ни на есть «оранжевое» лето и цвет такой погодной опасности - повсюду. Пик аномальной жары свойственной экватору - распределен по всей стране.

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