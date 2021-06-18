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Врач рассказала, как вести себя в случае теплового удара

Роман Захаров
07:26 18.06.2021
Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова также назвала основные признаки теплового удара.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В жаркие дни, которые сейчас наступили в некоторых регионах России, в том числе в Москве, очень часто люди, находящиеся долго на солнце, получают тепловые удары. Многие считают их неопасными, однако врачи придерживаются другой точки зрения. О том, как распознать, что вас «ударило» солнце, а также, что делать, если это все-таки произошло, в беседе со «Звездой» рассказала врач, кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова.

«При тепловом ударе становится тяжело дышать, может затошнить и появиться рвота, голова кружится, темнеет в глазах, или начинают мелькать черные точки. Становится частое дыхание, может заколоть сердце. В тяжелых случаях, когда совсем перегрелся, могут даже быть галлюцинации, появляются судороги, все это заканчивается потерей сознания. Поэтому, особенно водителям, при первых признаках: если вас затошнило или закружилась голова, найдите место для парковки и выйдете из машины», - посоветовала медик.

Специалист также дала несколько советов о том, как вести себя, если у вас случился тепловой удар, либо вы стали свидетелями такого происшествия с другим человеком.

«При первых признаках теплового удара, если человек упал, его надо оттащить в тень, помочь принять горизонтальное положение. Если человека рвет, то нужно зафиксировать его таким образом, чтобы избежать захлебывания рвотной массой: повернуть голову на бок. Можно приложить холодный компресс на затылок или в подмышечную впадину. Если у человека есть силы и он самостоятельно пришел домой, то он может принять прохладную ванную - примерно плюс 20 градусов. И, конечно, при тепловом ударе надо вызвать врача, потому что если человек находится в группе риска, например, у него сердечнососудистое заболевания, то может даже быть смертельный исход», - рассказала Ирина Добрецова.

Врач также предупредила, что одежда светлых тонов из натуральных материалов действительно помогает легче переносить жару, но она не способна уберечь от теплового удара. В связи с этим эксперт рекомендовала не экспериментировать со здоровьем и в особо жаркие часы не появляться на улице без особой надобности. 

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