Педиатр объяснила, как правильно гулять с детьми в жару

Дети до двухлетнего возраста в жаркую погоду должны минимальное количество времени находиться на улице, причем под прямые солнечные лучи лучше не попадать. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-педиатр Ирина Добрецова. Как пояснила специалист, причина кроется в незрелости системы терморегуляции, из-за чего маленькие дети в жаркую погоду очень быстро перегреваются.

«Детей до двухлетнего возраста в активную жару лучше не выводить. Должны быть с 8:00 до 9:00 где-то в теньке, под открытые солнечные лучи не попадать, потому что очень незрелая система терморегуляции, перегреваются, как и охлаждаются дети моментально», - указала врач.

Она также посоветовала правильно выбираться коляску для маленького ребенка, в которой должно быть вентилируемое окошко, а грудничков чаще прикладывать с детьми.

«Должна быть коляска продуваемая, с другой стороны должно быть окошко, чтобы продувало, поэтому лучше не рисковать и с детьми в такую жару не ходить, потому что даже не успеете понять, как он перегреется. Те дети, которые находятся на грудном вскармливании, просто чаще прикладывайте к груди, потому что необходимое количество воды в молоке содержится, переднее молоко практически все состоит из воды, поэтому этого будет достаточно ребенку», - пояснила специалист.

Дети постарше должны находиться на солнце в безопасные часы: до 11:00 и после 16.00. При этом в жаркую и солнечную погоду для них обязательно применение солнцезащитного крема и соблюдение питьевого режима. Педиатр также уточнила, что признаки теплового удара у ребенка могут совпадать с симптомами отравления, включая рвоту, и зачастую сложно установить диагноз без медицинской помощи, особенно во время пребывания в отпуске.

«Ребенок очень быстро перегревается, очень быстро тепловой удар у них возникает, причем симптоматика у ребенка появляется, как будто он отравится, и родитель не понимает, то ли и него ротовирусная инфекция, образно говоря, накупался в бассейне, что-то съел, то ли тепловой удар,. Здесь нужна консультация врача, потому что начинают давать на отдыхе антибиотик», - добавила доктор.

Она также призвала ни в коем случае в жаркую погоду не оставлять маленьких детей в машине одних. Даже если запланированное время отлучки минимально, обстоятельства могут сложиться иным образом, а высокая температура воздуха очень опасна для запертых в автомобиле детей, предупредила врач.